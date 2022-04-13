موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي والشروط من وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي والشروط من وزارة التربية والتعليم العراقية حيث أشارت التربية والتعليم العراقية رسمياً عن طرح امكانية الحصول على تلك النتائج بشكل الكتروني ومبسط نستعرضها الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال بمنتهي السهولة

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 تزايدت حوله مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور، حيث بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة في مختلف الجامعات العراقية على ان تصبح حالياً إمكانيات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج مطروحة امام الجميع بعدما تم التأكيد على ان تلك النتائج بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عنها بمنتهي السهولة اون لاين على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان خطوات وطريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين على نحو الخطوات المبسطة والسهلة التي جاءت بالشكل التالي:-

الخطوة الاولى:- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني بالايقونة التي جاءت مطروحة لتسجيل بيانات الطلاب

الخطوة الثالثة:- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور امامكم النتائج على شكل ملفات pdf

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم على الفور بالحصول عليها

شروط القبول الموازي بالعراق 2022

