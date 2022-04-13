حجز مانشستر سيتي الإنجليزي، موعدا "ناريا" مع ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد عبوره مواجهة ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء.

وحافظ مانشستر سيتي على نتيجة الذهاب، وحقق تعادلا سلبيا أمام أتلتيكو مدريد، ليتأهل بفضل هدفه في الذهاب. وكان مانشستر سيتي قد انتصر بصعوبة في لقاء الذهاب على استاد الاتحاد، بنتيجة 1-0. وواجه مانشستر سيتي خصما صعبا طول مدة اللقاء، حيث بدا لاعبو أتلتيكو مدريد في قمة "شراستهم"، مدعومين بجمهور صاخب وقف خلفهم لمدة 90 دقيقة. وأدت خشونة أتلتيكو مدريد لإصابة لاعبين من مانشستر سيتي، النجم البلجيكي كيفن دي بروين، والمدافع الإنجليزي كايل ووكر. وسيواجه مانشستر سيتي "الملكي" ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي "ناري" للبطولة، يومي 26 أبريل الجاري و3 مايو المقبل. وكان ريال مدريد قد أقصى تشلسي الإنجليزي، بعد مباراة ملحمية، مساء الثلاثاء، ذهبت للشوطين الإضافيين، وانتهت لمصلحة الملكي بمجموع 5-4.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري الأبطال.. مان سيتي يعبر أتلتيكو مدريد في مباراة "العنف" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.