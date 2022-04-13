استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
اُستشهد فتىً فلسطينياً، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية عن وزارة الصحة الفلسطينية، القول: إنها تبلغت باستشهاد الفتى قصي الحمامرة (14 عامًا) برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على قرية حوسان.
وأفادت مصادر محلية بأن الفتى أصيب برصاص قوات الاحتلال بصورة حرجة، خلال مواجهات اندلعت في منطقة المطينة عند الشارع الرئيس للمدخل الشرقي للقرية.
وأضافت: إن قوات الاحتلال تركت الفتى ينزف، ولم تسمح للطواقم الطبية بالاقتراب لتقديم الإسعافات الأولية له حتى ارتقى شهيدًا.. مشيرةً إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الفتى ونقله في إحدى مركباته العسكرية.
ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل قرية حوسان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.
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