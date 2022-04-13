نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون وسباهان أصفهان بدوري أبطال أسيا الجولة الثالثة والقنوات الناقلة وتشكيل التعاون في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة التعاون وسباهان أصفهان الإيراني، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة، من أهم المواعيد التي تترقبها جماهير التعاون السعودي، كما تترقب جماهير الشباب مباراة الشباب ضد القوة الجوية، جماهير التعاون التي تحلم بالفوز وتعديل المسار بعد الهزيمة في الجولة الثانية أمام فريق باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، ونفس الحال بالنسبة للفريق الإيراني الذي برصيده 3 نقاط، وتلقى الهزيمة أيضاً في الجولة الثانية من فريق الدحيل القطري بنتيجة هدف دون مقابل، وأصبح الفوز هو الهدف للفريقين من أجل حجز بطاقة الترشح عن المجموعة المتشابكة.

المجموعة الخامسة من أصعب المجموعات التي لا يستطيع أي محلل التكهن بالفريق الصاعد منها، بعد لعب كل فريق مباراتين جميع الفرق الأربع رصيدها متساوي من النقاط وهو 3 نقاط لكل فريق، الفارق بين الفرق الأربع في الترتيب هو نتائج اللقاءات المباشرة ونسبة الأهداف، وهو ما يجعلها مجموعة لا يمكن التكهن بمن يصعد منها، وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للتعاون السعودي.

موعد مباراة التعاون وسباهان الإيراني

20.15 : الثامنة والربع مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

21.15 : التاسعة والربع مساءً بتوقيت كلاً من دول المغرب العربي.

22.15 : العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا، فلسطين.

23.15 : الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكو المكرمة، دول قطر، الكويت، البحرين، العراق.

القنوات الناقلة مباراة التعاون السعودي وسباهان الإيراني

تنقل المباراة عبر شاشة قناة SSC HD 1 الرياضية السعودية الجديدة، ويعلق عليها المعلق السعودي عبد الله الحربي، كما تنقل على قناة الجزيرة الرياضية، بتعليق المعلق حسن العيدوس.

عداد المباراة التنازلي

التشكيل المتوقع للتعاون السعودي ضد سباهان أصفهان