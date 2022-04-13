رئيس وزراء العراق يدعو للإسراع فى التصويت على قانون الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى - خلال مشاركته عددا من عوائل شهداء القوات الأمنية مائدة الإفطار، بحسب بيان مكتبه، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية: "نمر بظروف صعبة ومعقدة منذ سنوات، ويجب أن نعمل سوية لعبور هذه التحديات كى لا يتكرر ما حصل، وأن لا نعطى المزيد من أبنائنا وينتج المزيد من الأرامل والأيتام".

وأضاف: "أعرف أن هناك تقصيرا من الدولة تجاه عوائل الشهداء والجرحى، ومع كل هذا اتخذنا خطوات كبيرة لدعم عوائل الشهداء والجرحى وسنستمر بهذا الدعم".

وطالب البرلمان فى البلاد والكتل السياسية إلى "الإسراع فى التصويت على قانون الأمن الغذائى لعدم وجود موازنة ولتلبية التزاماتنا تجاه الشعب".

وشدد الكاظمى بالقول: "نحن اليوم فى مرحلة حساسة لبناء العراق، ويجب ألا يرفع السلاح بين عراقى وآخر، السلاح يرفع فقط بوجه أعداء العراق الخارجيين والجماعات الإرهابية"، معتبرا أن "هذه الحكومة عملت الكثير، ونجحت فى تجاوز الكثير من الأزمات، وهناك أزمات لم نتمكن من عبورها نحتاج إلى وقت وصبر، وإلى عدم الانجرار وراء المناكفات السياسية أو الاجتماعية أو الحزبية، وعدم الانجرار وراء الصدامات حتى نتجنب بؤر الدم والضحايا".