عاجل- روسيا تدرج 398 من أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى القائمة السوداء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إدراج 398 من أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى "القائمة السوداء"، واعتزام توسيع قائمة الأشخاص المدرجين فى قائمة الحظر فى المستقبل القريب.





وذكرت الخارجية الروسية، فى بيان نُشر على موقعها الإلكترونى: "فى رد فعل تجاه موجة العقوبات الموجهة ضد روسيا، والتى فرضتها إدارة جو بايدن فى الـ24 من شهر مارس ضد 328 من أعضاء مجلس الدوما الروسى، ومع الوضع فى الاعتبار أن "القائمة السوداء" تشكل جميع البرلمانيين الروس، يتم فرض عقوبات "بالمثل" ضد 398 من أعضاء الكونجرس الأمريكى". وأضاف البيان: "مع الوضع فى الاعتبار استمرار العقوبات الأمريكية، فمن المقرر الإعلان عن المزيد من الإجراءات المضادة فى المستقبل القريب، بما فى ذلك زيادة عدد الأشخاص المدرجين فى "قائمة الحظر" وتدابير أخرى".

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