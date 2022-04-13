إعفاء العملاء من سداد باقي أقساط قرض الراجحي 1443 ورابط التقديم

اعفاء بنك الراجحي 1443 في المملكة العربية السعودية من سداد اقساط القروض لبعض المواطنين المستحقة عليهم، بأمر من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين تم إصدار قرار سداد باقي اقساط المواطنين المحتاجين والمتعثرين عن طريق الديوان الملكي، حيث ان بنك الراجحي من اهم واكبر البنوك والتي يقدم العديد من الخدمات الهامة لجميع المواطنين والمقيمين بالدولة، ويقدم العديد من التمويلات المتنوعة وفورية سواء تويل شخصي او تمويل عقاري او تمويل سيارات جميعها متوافقة مع الشريعة الاسلامية، حيث وافق البنك علي قرار اعفاء باقي الاقساط للمتعثرين او المرض او توفي لا قدر الله وفق الشروط معينة الواجب توافرها عند طلب الاعفاء.

شروط طلب إعفاء بنك الراجحي 1443

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المتميزة لجميع المواطنين والشباب والنساء الذين يحتاجون الحصول تمويل ميسرة، كما يقدم مصرف الراجحي اعفاء من سداد القروض وفق الشروط المحددة