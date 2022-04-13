سداد فاتورة فرجت للموقوفين ماليا عبر ابشر والبنك الأهلي

سداد فاتورة فرجت للموقوفين ماليا وذلك بتسديد الديون المالية للمسجونين، وبشكل خاص لمن يعانون من عدم قدرتهم على سدادها بسبب ظروف مختلفة، ويكون ذلك عن طريق منصة ابشر التي تقدم العديد من الخدمات الكتروانيا بالتعاون مع وزارة الداخلية غير يمكن سداد فاتورة فرجت عن طريق البنك الأهلي او مصرف الراجحي، يستطيع المستفيد من خدمة فرجت أن يقوم بدفع الفواتير الخاصة به بشكل إلكتروني، من الضروري أن يتم إدخال مجموعة من البيانات حتى تساعد في التعرف على جميع المعلومات الشخصية التي تخص المسجون في برنامج فرجت بالتفصيل، وذلك حتى تساعد على دفع المشكلة المادية من اسم المسجون الغارم كامل وجنسيه المسجون و الحالة الاجتماعية وتاريخ دخول السجن.

سداد فاتورة فرجت للموقوفين ماليا عبر ابشر

الدخول على منصة أبشر الأفراد. ثم تسجيل الدخول من خلال حساب المستفيد. الدخول على خدماتي واختيار منصة فرجت. يتم كتابة البيانات المطلوبة من خلال اختيار سداد الفواتير. اختيار الموقوف المراد السداد عنه. تحديد القيمة المالية المراد سدادها ثم اختيار طريقة السداد ودفع المبلغ. يتم بعدها عند دفع مبلغ الغرامة كاملاً الإفراج عن الموقوف.

سداد فاتورة فرجت للموقوفين ماليا عبر البنك الأهلي

تسجيل الدخول على موقع الأهلي. ثم الضغط علي الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك تقوم بتحديد الفاتورة الموقفة ماديا. ثم نقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول. الضغط على كلمة خدمات المدفوعات. يتم الضغط على سداد لمرة واحدة اخرى ثم الضغط على خدمات حكومية. الضغط على التنفيذ القضائي. كتابة رقم الفاتورة الموقوف ماليا.

التسجيل في فرجت

الدخول على منصة أبشر. أدخال بيانات تسجيل الدخول. اختيار خدماتي ثم اختيار المديرية العامة للسجون. تحديد المنطقة الجغرافية والفئة المستفيدة. أدخال البيانات المطلوبة ثم أدخال قيمة المبلغ المراد التبرع به. اختيار خدمة الدفع الإلكتروني. الإفراج عن المسجون يتم بعد استكمال المبلغ المطلوب.

وقد أسست المديرية العامة للسجون في وزارة الداخلية السعودية تلك الخدمة ليتمكن القادرين من المقيمين والمواطنين من مساندة المسجونين من الغارمين، بدفع جزء من الدين أو الدين كله، لتقوم الوزارة بالإفراج عن المدينين، ويتعرف المتبرع عن المستحقين من خلال خدمة الاستعلام عن الأفراد الأكثر استحقاقًا.