كيفية شراء جوال من stc بالتقسيط والمتطلبات 2022

شراء جوال من stc بالتقسيط أصبح له آليات وبرامج متعددة، حيث أن الشركة تسعى نحو رفاهية عملائها في المملكة العربية السعودية باعتبارها شركة الاتصالات الأولى والمتميزة، وقدمت حلول التقسيط للأجهزة الذكية مثل تقسيط جوالات stc ايفون 13 الجديد وغيره من الجوالات وطورت أيضًا عروض stc للأجهزة الذكية أقساط بالسعودية في ضوء الثلاث برامج الخاصة بالتقسيط وهي تقسيط جوالات بالتعاون مع كوارا أو من خلال الأجهزة المتوفرة في الشركة أو استبدال الأجهزة القديمة بالجديدة، وسوف نوفر كيف اخذ جوال أقساط من stc.

شراء جوال من stc بالتقسيط

من أجل تقسيط ايفون 13 stc لا بد من اختيار البرنامج الذي يتناسب مع احتياجاتك ومع راتبك الشهري أيضًا أو نوع العمل سواء حكومي أو خاص أو تابع للقطاع العسكري أيضًا، فأما مميزات شراء جوال من stc بالتقسيط بالاشتراك مع كوارا للتمويل فهي:

سداد التمويل سيكون بدون الرسوم الإدارية لكافة عملاء الشركة فقط، كما أنه بدون الحاجة إلى ضامن أو كفيل.

إمكانية استلام تمويل لمبلغ تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، أي يمكن تقسيط الأجهزة المرتفعة في الأسعار والحصول على موافقة فورية.

ومن بين أفضل المميزات أيضًا هو الحصول على الجوال بالتقسيط بدون الدفعة الأولى، مع توافق النظام مع الأحكام الإسلامية.

كيف اخذ جوال أقساط من stc

عند وقوع الاختيار على شركة كوارا للتمويل واس تي سي السعودية للحصول على تقسيط جوالات ذكية يمكن أن يتم البدء في الإجراءات عن طريق الحصول على استمارة التقديم، وذلك كما يلي:

ستتعرف أولًا على شروط الاستحقاق وهل أنت مؤهل؟ ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام من خلال زيارة رابط شركة الاتصالات السعودية تمويل كوارا للتقسيط.

ستجد الشروط الخاصة بالحالة الوظيفية والعمر وفترة الخدمة وإجمالي الرواتب.

في حال تحققها جميعًا، انقر على تبويب تعبئة طلب التمويل.

ثم سجل بياناتك وانتظر حتى يتم القبول.

الأوراق المطلوبة لتقسيط الجوالات من اس تي سي

وعند تقديم الطلب مطلوب تجهيز العديد من الأوراق المطلوبة للتحقق، وهي صورة من بطاقة الهوية أو الإقامة للمقيم وكشف حساب بنكي، من أجل إثبات قيمة الدخل الشهري للعميل، وخطاب صادر من مؤسسة العمل يفيد بتاريخ الوظيفة.