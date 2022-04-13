نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكياج البشرة الدهنية للمبتدئات بحيل بسيطة احصلي على بشرة مثالية خالية من اللمعان في المقال التالي
مكياج البشرة الدهنية ، إذا كنت بشرتك دهنية أنت بحاجة لقراءة هذا المقال، لأننا سنقدم لكِ أسرار وأساسيات مكياج البشرة الدهنية، لأننا نعلم جيدًا أنكِ تعانين كثيرًا أثناء تطبيقك المكياج في الصباح أو في المساء أثناء قضاء أحلى الأوقات لديكِ، والخبر السار لكِ أنه يمكنك الحصول على مكياج أنيق وساحر يدوم لساعات طويلة، وسنقدم لكِ أيضًا أهم منتجات التجميل الأساسية الخاصة بنوع بشرتك، والتي ستجعلك تتمتعين ببشرة مثالية من الدرجة الأولى.
مكياج البشرة الدهنية
قد تجد صاحبات البشرة الدهنية صعوبة في تطبيق مكياج البشرة الدهنية، لأنها تقف حائرة ما بين تغطية حب الشباب، وتنظيفها من الزيوت والرواسب المتراكمة بالبشرة، والتخلص من اللمعان.
لذا قبل البحث عن طرق تطبيق المكياج يجب إتباع بعض النصائح أيضًا:-
- تأكدي من إزالة المكياج المتراكم على البشرة، أو الأوساخ والأتربة، ثم جففي بشرتك، وطبقي كريم مرطب بتركيبة خالية تمامًا من الزيوت.
- ثم طبقي خافي العيوب للتخلص آثار حب الشباب، ويفضل أفضل الأنواع واستخدامه لمنع انسداد المسام وتفاقم البثور، ولا تقومي بفرك الخافي بشدة.
- اختاري المنتجات التي لا تتسبب في انسداد المسام، لذا يجب اختيار المنتجات الخالية من الزيوت.
- احرصي على نظافة الفرش المستخدمة في توزيع المكياج، وغسلها بصابون مضاد للبكتيريا وماء دافئ.
- ابتعدي تمامًا عن تطبيق المكياج الغير لامع في كل المنتجات.
- لا ترهقي بشرتك باستخدام أنواع منتجات ماكياج كثيرة.
نصائح هامة قبل المكياج
وبعد أن تعرفنا على أهم النصائح التي يجب إتباعها أثناء تطبيق ميكب البشرة الدهنية، سنتعرف على خطوات التطبيق:-
- نظفي بشرتك جيدًا من الأعماق باستخدام نوع صابون طبيعي آمن.
- استخدمي بودرة تثبيت للمكياج أو قاعدة غير لامعة لا تتسبب في انسداد المسام.
- طبقي BB للبشرة الدهنية بقاعدة مائية غير لامعة.
- استخدمي أحمر خدود غير لامع سائل، واحرصي على اختيار نوع غير كريمي.
- اختار منتجات التجميل المعدنية غير عضوية وخالية من الزيوت، والتي تحتوي على أكسيد الزنك، ثاني أكسيد التيتانيوم، لأنها تعمل مثل واقي الشمس الطبيعي الآمن على البشرة يعمل على حمايتها من أشعة الشمس الضارة.
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