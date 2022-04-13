أخبار عن موعد إجازة عيد الفطر في السعودية 1443 – 2022

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عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الفطر في السعودية 1443، مع نهاية شهر رمضان المبارك وبعده سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك .ليتم تعليقه من أجل إنهاء الشهر الفضيل ومتابعته في الأيام المشرّفة وهي عيد الفطر 1443 – 2022.

لذلك وبهذه المناسبة ننصح المسلمين بأن يغتنموا باقي شهر رمضان وتحسن في باقي الأيام لأن كل الخير فيما تبقى من شهر الخير رمضان 2022 .الذي تبقى فيه العشر الأواخر أملكه الله علينا بالمغفرة والعتق من النار.

وقبل ذلك فجميع المسلمون في انتظار ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر كما قال الله تعالى.ورمضان ليس سوى أيام يربح فيها الرابحون ويخسر الخاسرون فلا تدع تلك الأيام تمر ، كي تنال المغفرة والرحمة والفرج وفك الكرب.

الاستعداد لأول أيام عيد الفطر 1443

لم يتبق سوى أكثر من نصف شهر رمضان وفي انتظار الاستعداد لأول أيام عيد الفطر 1443 ، ومن الآن فصاعدًا ، تبدأ الأسرة المسلمة في الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك. وهو أصغر عطلة للمسلمين حيث تكون ثلاث أيام متتالية إجازة عيد الفطر المبارك.

لتعم الفرحة بعيد الفطر ولنستعد له بعمل الحلويات والكعك وأطباق وأطعمة الأخرى التب تقدم في العيد. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتهج ونفرح ونسعد بقدوم العيد لأن الله سبحانه وتعالى وفقنا لإتمام عبادة وهو الصوم.

وللصائم فرحتان فرحة لأن الله أجاز له أن يصوم شهر رمضان وأتم نعمته علينا وفرحة عيد الفطر المبارك بعد صيام الشهر الفضيل.

موعد إجازة عيد الفطر في السعودية 1443

يتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر في المملكة العربية السعودية هو أول أيام شوال 1443 الموافق للتقويم الميلادي في 2 مايو 2022 القادم.

وقد أقرت حكومة المملكة عطلة عيد الفطر لهذا العام 1443 – 2022 للقطاعين العام والخاص على النحو التالي:

تبدأ عطلة عيد الفطر للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 30 رمضان الموافق 1 مايو . وتستمر حتى يوم الأربعاء 3 شوال الموافق 4 مايو وتستمر 4 أيام متتالية.

هذا وقد تم اعتماد قرار من القطاع العام والحكومي ، تمت الموافقة على إجازة عيد الفطر لهم ، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 24 رمضان الموافق 25 أبريل ، وتستمر حتى يوم السبت 7 مايو.