نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “HERE” موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 وشروط القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 وشروط القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث عدد كبير من الطلاب والطالبات يباشرون مجريات بحثهم من أجل التعرف على طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعدما تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ظهور تلك النتائج على شكل خطوات نستعرضها ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على انه قد تم الاعلان عن نتائج القبول الموازي بعدما ان تم الكشف على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع الجامعات العراقية بعدما تم الإعلان بشكل مؤخرا على انتهاء تلقي رغبات الطلاب والطالبات، ليتم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم على تفعيل امكانية الاستعلام عن تلك النتائج بعدما تم تحديد معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية، على ان يتم الكشف عن تلك النتائج بعد طول انتظار على شكل ملفات pdf سنوافيكم بها الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع ونستعرض الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة وخطوات اجراء الاستعلام وفحص نتائج القبول الموازي الكترونياً بمنتهي السهولة على النحو التالي:-
- الخطوة الاولى:- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- الخطوة الثانية:- اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- الخطوة الثالثة:- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور امامكم النتائج على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق 2022
- لا بد من تجاوز الطالب الحد الادنى على الأقل بثلاثة درجات، ليتمكن من الالتحاق بأحد كليات المجموعة الطبية.
- لا بد من أن لا يقل الحد الأدنى المعدل التراكمي عن 5 درجات حتى يتمكن من الالتحاق بكليات العلوم في كافة محافظات العراق.
- لا بد من ألا يقل الحد الادنى من مجموع الدرجات حتى يتمكن من الالتحاق بكليات الهندسة على مستوى محافظات العراق.
- حتى يتمكن الطالب من الالتحاق بباقي الكليات والجامعات والمعاهد الأخرى، لابد من تخطى الطالب الحد الادنى بمعدل 6 درجات لقبوله لأحد هذه الكليات.
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