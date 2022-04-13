الخارجية الروسية: اعتقال مدفيدتشوك لتبديله بأسرى أوكرانيين نهج خطير

جدة - نرمين السيد - وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اعتقال رئيس المجلس السياسى لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور مدفيدتشوك واقتراح السلطات الأوكرانية تبادله بأسرى أوكرانيين بأنه يُشبه عملية اختطاف ومبادلة الصحفيين الأجانب والروس مقابل فدية خلال فترة العمليات العسكرية فى شمال القوقاز، مشيرة إلى أن هذا أمر خطير للغاية.





وقالت "زاخاروفا" للصحفيين اليوم الأربعاء: "نعتبر هذا الاتجاه خطيرا للغاية، نظرا لوجود الكثير من السياسيين والشخصيات العامة ذوى التوجهات المعارضة فى أوكرانيا". وأضافت :" لقد مررنا بشئ من هذا القبيل فى التسعينيات فى شمال القوقاز، عندما تمت دعوة الصحفيين بنشاط، بمن فيهم الصحفيون الأجانب والروس والشخصيات العامة والسياسية من كل من روسيا ودول أخرى إلى منطقة الصراع حيث تقاتل المسلحون والإرهابيون، ثم جرى خطفهم والمطالبة بفدية". وتابعت "زاخاروفا": "أن هذا التكتيك يشبه إلى حد بعيد ما يحدث فى أوكرانيا الآن، حيث أن تصريحات نظام كييف تشبه إلى حد بعيد كل ما مرت به بلادنا فى شمال القوقاز فى التسعينيات".

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