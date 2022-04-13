عاجل- الشرطة الأمريكية تعتقل المشتبه به بهجوم محطة بروكلين للقطارات

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشرطة الأمريكية، بحسب ما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن المشتبه به بهجوم بروكلين بحقه 12 مذكرة اعتقال سابقة و ليس لديه سجل جنائى.

ولفتت الشرطة الأمريكية، إلى أن المشتبه به بهجوم بروكلين يواجه تهمة "هجوم إرهابى".

وكانت شرطة نيويورك، قد أعلنت إرتفاع إصابات إطلاق النار بمحطة مترو بروكلين فى ولاية نيويورك الأمريكية إلى 16 جريحا بينهم 8 أصيبوا بطلق نارى.