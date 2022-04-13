تادروس: التحقق من 119 هجمة على الرعاية الصحية فى أوكرانيا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، أن المنظمة تحققت حتى الآن من 119 هجمة على الرعاية الصحية فى أوكرانيا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى، موضحة أن خدمات الرعاية الصحية فى أوكرانيا ما زالت تتعرض للتعطيل وبشكل حاد، خاصة فى شرق البلاد.





وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية - فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء فى جنيف - ضرورة إنشاء ممرات إنسانية آمنة حتى يمكن إدخال المواد الطبية والأغذية والوقود والوصول إلى من يعيشون داخل مناطق الحصار وحتى يتمكن المدنيون من الخروج بأمان.

وأشار تادروس إلى أن منظمة الصحة تلقت حتى الآن 53% من التمويل الذى طلبته لعملياتها للأشهر الثلاث الأولى فى أوكرانيا، قائلًا إن المنظمة ستكون بحاجة إلى موارد إضافية لتغطية الاحتياجات على المدى الطويل.

وبشأن تطورات فيروس كورونا، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الأسبوع الماضى شهد أدنى مستويات الإصابة منذ بداية الجائحة، مشيرًا إلى أنه برغم ذلك فإن بعض الدول تشهد ارتفاعًا حادًا فى حالات الإصابة بالفيروس، ما يمثل ضغطًا على مستشفياتها.

ولفت تادروس إلى أهمية استمرار الحذر والحرص على إجراءات الوقاية، خاصة فى ظل توصية لجنة الطوارئ الصحية بالمنظمة، والتى وافق عليها المدير العام باعتبار أن جائحة فيروس كورونا ما زالت تشكل طارئًا صحيًا يثير القلق، مؤكدًا أن خبراء منظمة الصحة مستمرون فى متابعة السلالات الجديدة من متحور أوميكرون سواء سلالة (بى إيه 2) أو (بى إيه 4) أو (بى إيه 5)، إضافة إلى أخرى هى خليط من سلالة بى إيه 1 وبى إيه 2.

بدوره، قال رئيس لجنة الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة الدكتور ديدييه أوسان، إن اللجنة توصلت فى اجتماعاها هذا الأسبوع إلى التأكيد أن الوضع فى العالم مازال بعيد كل البعد عن انتهاء الجائحة، خاصة وأن الفيروس يتطور وينتشر ووفياته مستمرة، مؤكدًا أن الوقت لم يحن بعد لتخفيف الإجراءات بشكل كامل.