جوتيريش: 1.7 مليار شخص معرضون بشدة لانقطاع الغذاء والطاقة وسط صراع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "ما يصل إلى 1.7 مليار شخص - ثلثهم يعيشون فى فقر بالفعل - معرضون الآن بشدة لاضطرابات فى أنظمة الغذاء والطاقة والتمويل التى تؤدى إلى زيادة الفقر والجوع".
وأضاف أنه يجب إيجاد حل للأزمة الثلاثية الخاصة بالتضخم وتراجع إمدادات القمح والغاز عالميا، قائلا: "لا يجب زيادة الطين بلة ويتعين توفير الغذاء والطاقة للسوق الحرة ورفع القيود على الصادرات وتوفير غطاء لأسعار الغذاء والطاقة".
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