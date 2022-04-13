ليلة الأبطال.. ليفربول خائف من مفاجأة وسيميوني يهاجم بيب

تنتظر جماهير كرة القدم ليلة دوري أبطال أوروبا بفارغ الصبر، مساء الأربعاء، متمنين أن تكون بنفس إثارة ليلة الثلاثاء، التي حملت لقاءين تاريخيين.

وشهد مساء الثلاثاء، عبور ريال مدريد إلى الدور النصف النهائي، بعد مباراة ماراثونية مع تشلسي الإنجليزي، خسر فيها 2-3، لكنه تأهل بفضل انتصاره 3-1 في الذهاب.

وعلى الناحية الأخرى، صدم فياريال الإسباني، ابن المدينة الصغيرة، عملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ، وأخرجه من البطولة، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في ميونيخ، وكان منتصرا 1-0 في الذهاب.

مخاوف "الريدز"

يدخل ليفربول، مساء الأربعاء، وكله تفاؤل بالوصول لنصف النهائي، بعد غياب موسمين، وعبور بنفيكا البرتغالي على استاد أنفيلد.

وكان ليفربول قد انتصر بنتيجة 3-1 في الذهاب، مما يعني أن أمامه مهمة "سهلة" نسبيا في الإياب، ولكن القلق تزايد بعد مشاهدة "صدمة" فياريال.

فياريال صدم عالم كرة القدم وأخرج بايرن ميونيخ، وأعطى ليفربول جرعة من الواقعية، قد تدفعه للحذر من بنفيكا، وعدم التهاون، لتجنب "صدمة" أخرى مساء الأربعاء.

ويعتبر بنفيكا البرتغالي من الفرق المنظمة جدا، وقدم مستوى جيدا وأخرج برشلونة الإسباني في دور المجموعات، قبل أن يخرج أياكس أمستردام الهولندي في دور الـ16.

وسيسعى بنفيكا لتسجيل هدف مبكر، كي يبدأ بالدفاع، واللعب على المرتدات، لخطف هدف ثان يعادل اللقاء ويدفعه لوقت إضافي.

مناوشات سيميوني

وعلى الجهة الأخرى، يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي تحديا أكثر صعوبة، أمام "العنيد" أتلتيكو مدريد الإسباني، في مدريد.

وانتصر سيتي بنتيجة 1-0 في الذهاب، وواجه صعوبة في اختراق دفاع أتلتيكو مدريد.

وكان مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قد وصف خطة أتلتيكو الدفاعية بأنها من عصر ما قبل التاريخ، وأنها كانت على طريقة 5-5-0.

مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، انتقد التصريحات، مساء الثلاثاء، وأكد أنه لم يقلل في مسيرته كاملة، من مدرب فريق خصم.

وقال سيميوني: "في مسيرتي لم أكره زميل لي في التدريب. دائما أضع نفسي في مكانه. حتى في حال حملت مشاعر سلبية، فلا أشاركها مع الصحفيين. الاحترام واجب دائما".

وقد تشعل تصريحات سيميوني وغوارديولا "نار" المواجهة القوية، وقد تقابل جماهير أتلتيكو مانشستر سيتي بعدائية كبيرة ليلة الأربعاء.