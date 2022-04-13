عاجل رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي بالأردن 2022 برقم الهوية تكافل 1و3 من صندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo

أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي بالأردن يعتبر برنامج الدعم التكميلي في الأردن واحد من ضمن أهم برامج الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي يهتم بتقديم المساعدات للكثير من الأسر الأردنية الفقيرة من محدودي الدخل بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، وقد كانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عن طرح الدعم النقدي الموحد من جانب صندوق المعونة الوطنية في الأردن في إطار الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة في هذا التوقيت والعالم بشكل عام، والذي يركز على الفئات الفقيرة الأكثر احتياجا للدعم في الأردن، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي بالأردن 2022 برقم الهوية.

الاستعلام عن الدعم التكميلي في الأردن 2022

تقدم الحكومة الأردنية متمثلة في صندوق المعونة الوطنية العديد من برامج الدعم المميزة للمواطنين التي تدعم الفئات المستحقة للحصول على الدعم في جميع أنحاء الأردن، وذلك بناء على الضوابط والشروط التي حددها صندوق المعونة الوطنية، حيث يتم تقديم الدعم بشكل شهري وليس كل ثلاثة أشهر كما هو معتاد، وقد كان صندوق المعونة الوطنية الأردني قد أعلن عن تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي، ليكون اسم برنامج هو الدعم النقدي الموحد، حيث يتم تقديم الدعم بناء على توافر الضوابط والشروط اللازمة، وتستمر الوزارة في استقبال طلبات الراغبين في استحقاق الدعم على مدار العام ويتم دراسة الطلبات لتحديد الاستحقاق.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي بالأردن 2022 برقم الهوية

يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني من خلال الدعم التكميلي في الأردن من خلال موقع صندوق المعونة الإلكترونية الأردني التابع للحكومة الأردنية، وذلك من خلال رقم الهوية الوطنية عن طريق اتباع الخطوات التالية.