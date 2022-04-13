الجيش اللبنانى: ضبط 297 شخصا من جنسيات مختلفة و54 قطعة سلاح بشهر مارس

جدة - نرمين السيد - أكد الجيش اللبنانى أن وحداته المنتشرة فى مختلف المناطق اللبنانية تمكنت من القبض على 297 شخصا من جنسيات مختلفة خلال شهر مارس الماضى لتورطهم فى جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضى اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.





وأضاف الجيش اللبنانى فى تقرير عن حصيلة أعماله فى شهر مارس أن المضبوطات تضمنت 54 قطعة سلاح حربى من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال. وأوضح أن المقبوض عليهم تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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