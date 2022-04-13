وزير الطاقة اللبنانى فى القاهرة لبحث مشروع استيراد الغاز المصرى

جدة - نرمين السيد - غادر وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض من بيروت إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، على رأس وفد لإجراء محادثات مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا تتناول مشروع تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى لبنان عبر خط الغاز العربى وتوقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى بين الجانبين.





ومن المقرر أن يعقد فياض سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين فى مصر. وكان الوزير فياض قد أشار فى وقت سابق أن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الكهرباء ستبدأ قريباً جداً كاشفاً عن تلقى آخر مسودة عن العقود فى ما يخص الغاز المصرى، موضحا أن الحصول على التمويل من البنك الدولى مرتبط بالحصول على الإعفاءات الأمريكية من تداعيات قانون قيصر.

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