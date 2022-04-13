الرئيس الأوكرانى يحث إستونيا على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إستونيا إلى تبنى حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، لا سيما حظر التعامل مع جميع البنوك الروسية وفرض حظر على استيراد النفط الروسى على مستوى الاتحاد الأوروبى.





وقال "زيلينسكى" فى خطاب عبر الفيديو كونفرانس أمام البرلمان الإستونى اليوم الأربعاء نقلته وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية: "أحث إستونيا على الاستمرار فى دعم بلادنا، والنظر إلى ضرورة وقف التعامل مع البنوك الروسية بشكل كامل لا سيما حظر استيراد النفط الروسى، وذلك من خلال الموافقة على حزمة جديدة ومهمة للغاية من العقوبات ضد الاتحاد الروسى على مستوى الاتحاد الأوروبى، متهمًا روسيا باستخدام أسلحة غير تقليدية ومحظورة، فضلا عن ترحيلها الأشخاص قسرًا من أوكرانيا. كما أعرب الرئيس الأوكرانى عن شكره لإستونيا لدعمها لكييف وقبولها لاجئين من البلاد ولجميع العقوبات التى فرضتها بالفعل على روسيا.

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