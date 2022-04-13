الأردن الثاني عربياً بعدد إصابات كورونا

دوت الخليج :- لا يزال الأردن يحتل المركز الثاني بين الدول العربية، من حيث إجمالي عدد إصابات كورونا المسجلة، وفقا لإحصائيات وكالة رويترز.

وسجل الأردن 1,694,216 إصابة، و14,048 حالة وفاة، وذلك بعد العراق الذي يتصدر عدد الإصابات، حيث سجل 2,321,781 إصابة، و25,183 حالة وفاة.

وسُجل عالمياً نحو 496.43 مليون إصابة بفيروس كورونا، فيما يبلغ إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 6,572,915 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان الصينية.