دوت الخليج :- لا يزال الأردن يحتل المركز الثاني بين الدول العربية، من حيث إجمالي عدد إصابات كورونا المسجلة، وفقا لإحصائيات وكالة رويترز.
وسجل الأردن 1,694,216 إصابة، و14,048 حالة وفاة، وذلك بعد العراق الذي يتصدر عدد الإصابات، حيث سجل 2,321,781 إصابة، و25,183 حالة وفاة.
وسُجل عالمياً نحو 496.43 مليون إصابة بفيروس كورونا، فيما يبلغ إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 6,572,915 حالة وفاة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان الصينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن الثاني عربياً بعدد إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.