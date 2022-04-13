عروض stc للاجهزة الذكية الشروط وأهم المميزات

عروض stc للاجهزة الذكية يتم توفيرها للعملاء لسد احتياجاتهم من الأجهزة الذكية التي يحتاجونها، حيث يفضل العملاء شراء أجهزتهم الذكية من خلال عروض stc للأجهزة الذكية أقساط وذلك في حالة عدم قدرتهم على دفع إجمالي قيمة الجهاز مرة واحدة، ولذا يتساءل الأفراد كيف اخذ جوال أقساط من stc وذلك في حالة توافر شروط تقسيط stc ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض stc للاجهزة الذكية وشروط الحصول عليها.

عروض stc للاجهزة الذكية

تتميز عروض stc للاجهزة الذكية بتوفيرها عدد كبير من الأجهزة العالمية للعملاء بأسعار تنافسية ويمكن للعملاء الاستفادة منها عن طريق التقسيط في حالة توافر الشروط التي تم وضعها بالاتفاق مع شركة كوارا وتتضمن تلك الشروط ما يلي:

شروط تقسيط الجوالات من Stc

فيما يلي نستعرض أهم الشروط التي تم وضعها من قبل الشركة والتي ينبغي أن تتوفر في راغب التقسيط:

يتاح لكافة العملاء التقسيط سواء أكانوا ضمن المواطنين أو الأفراد المغتربين المقيمين داخل المملكة.

يجب أن تتوافر شروط الحالة الوظيفية للمتقدم والتي تتضمن: العامل السعودي بالمؤسسات الحكومية يجب أن يمضي مدة 3 أشهر ويتحصل على راتب 8 ألاف ريال إذا كان عمره يبدأ من 21 وبحد أقصى 24. إذا تجاوز العميل عمر 25 عامًا وحتى 60 سنة يجب أن يتحصل على 5 ألاف ريال كراتب شهري. أصحاب الرتب العسكرية بدءً من 25 عامًا لابد أن يمضوا ستة أشهر قبل تقديم طلب التقسيط وأن يبدأ راتبهم من 8 ألاف ريال. موظفي الهيئات الخاصة بدءً من 21 سنة وحتى سن 60 عام ضرورة قضاء فترة 6 أشهر وتحصلهم على راتب 8 ألاف ريال شرط أساسي لتقديم الطلب. المتقاعدين يمكنهم تقسيط الأجهزة في حالة حصولهم على 5000 ريال شهريًا. أما عن المقيمين من سن 25 عامًا وحتى 50 عام سواء العاملين بالجهات الحكومية أو الخاصة وجب قضائهم عام كامل بجهة العمل وأن يتم صرف راتب لهم بقيمة 7000 ريال.



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يمكنك تقديم الطلب عن طريقة الموقع الرسمي لشركة stc والتعرف على الشروط والمميزات وكذلك الاطلاع على جدول التقسيط، ومن أهم تلك المميزات: