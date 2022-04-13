نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tajnid” تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443 tajnid.mod.gov.sa الموعد وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع القبول الموحد 1443 من أكثر الروابط التي يجري عليها بحث مكثف من قبل زوار محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء للفترة الثانية 1443، للوظائف العسكرية على رتبة جندي حتى رقيب، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الوزارة، وسوف يتم التقديم إلكترونياً من خلال رابط بوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa.

وعلى من تتوفر فيه الشروط ويرغب في التسجيل ضرورة التقديم في الموعد المحدد، وضرورة تجهيز كافة المستندات لرفعها مع استمارة التسجيل الإلكترونية على رابط بوابة القبول الموحد، وسوف يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على تحقيق الشروط واجتياز المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات، وفيما يلي من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد للرجال والنساء، وموعد التسجيل والطريقة عبر رابط tajnid.mod.gov.sa.

رابط تقديم وزارة الدفاع القبول الموحد 1443

يتم التسجيل في وزارة الدفاع التجنيد الموحد إلكترونياً من خلال الولوج إلى رابط بوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa، وتعبئة استمارة التقديم الإلكترونية مع رفع كافة المستندات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح، وبعد ذلك يتم النقر على إرسال والاحتفاظ بصورة من طلب التسجيل الإلكتروني.

رابط بوابة القبول الموحد وما هي الرتب العسكرية

جندي.

جندي أول.

عريف.

وكيل رقيب.

رقيب.

شروط التقديم “رجال”

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده خارج المملكة وكان والده في مهمة لخدمة المملكة. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. لا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية. ألا يكون متزوج من غير سعودية. يشترط ألا يكون قد فصل من أي وظيفة عسكرية قبل ذلك لأي سبب من الأسباب. ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية والتخصص ويجتاز جميع اجراءات القبول. أن يكون لائق طبياً للوظائف العسكرية.

شروط التقديم “نساء” بوابة التجنيد الموحد

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ. حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. غير موظفة في أي جهة حكومية. لائقة طبياً للوظائف العسكرية. ألا يقل سن المتقدمة عن 21 سنة ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. تناسب الطول مع الوزن والحد الأدنى للطول هو 155سم. ألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة. اجتياز المقابلة الشخصية وكافة الاختبارات المطلوبة.

موعد التقديم في وزارة الدفاع 1443

التقديم متاح من يوم الأحد الموافق 09\09\1443 الموافق 10\04\2022.

أفرع القوات المسلحة

القوات المسلحة السعودية. القوات البرية الملكية السعودية. قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. القوات الجوية الملكية السعودية. القوات البحرية الملكية السعودية. قوة الصواريخ الاستراتيجية. الخدمات الطبية للقوات المسلحة. قيادة القوات المشتركة.

يجب التنبيه على ضرورة التسجيل في الموعد المحدد مع ضرورة تسجيل البيانات بدقة شديدة. وإرفاق جميع المستندات المطلوبة حتى يتم قبول الطلب ولا يتم استبعاده.

سلم رواتب وزارة الدفاع “العسكريين”

تعتبر رواتب وزارة الدفاع من أعلى الرواتب داخل المملكة العربية السعودية. نظراً للدور المهم والفعال لهم في حفظ أمن وسلامة المملكة. وفيما يلي نوضح لكم سلم الرواتب على حسب الرتبة.

راتب جندي يبدأ 2800 هذا هو الراتب الأساسي بخلاف الزيادات والمكافآت الأخرى. راتب جندي أول 2950 ريال سعودي. يبدأ راتب العريف 3270. الراتب الأساسي لرتبة وكيل رقيب يبدأ ب 3870 ريال. كما أن راتب رتبة رقيب أول يبدأ ب 5370. راتب رتبة رئيس رقباء يبدأ ب 6250. هذا هو الراتب الأساسي وهناك بدلات ومكافآت أخري حلى حسب الرتبة بخلاف العديد من المميزات الأخرى.

التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس “رجال”

التغذية.

العلوم البيئية.

إدارة الأعمال.

الموارد البشرية.

الإدارة العامة.

المحاسبة.

الرياضيات.

الصحة والسلامة المهنية.

الحاسب الآلي.

الفيزياء.

الاتصالات والإلكترونيات.

علم الاجتماع.

التربية البدنية.

ميكانيكا السيارات.

الهندسة الميكانيكية.

التمريض.

الإعلام”دورة في مجال التصوير لا تقل عن شهرين”.

إدارة الصحة العامة.

الهندسة الكهربائية.

إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد.

طب الطوارئ.

طب الأسنان.

المختبرات الطبية.

التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس “نساء”