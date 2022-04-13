نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وكيفية الحصول على تمويل شخصي “وطني” من مصرف الراجحي في 30 دقيقة في المقال التالي

هل تريد الحصول على تمويل شخصي بدون أى عائق أو الميزانية الشهرية الخاصة بك لا تسمح بذلك، فإن مصرف الراجحي يوفر لك كل هذا فى وقت قصير، حيث أنه يسمح لك بسداد قيمة الأقساط بشكل مريح ومناسب لك، وذلك سواء كنت مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن مصرف الراجحي يمكنك خلال 30 دقيقة فقط من الحصول على التمويل الشخصي وذلك كما يتوافق مع الشريعة الإسلامية المتفق عليها، فيمكنك الآن التعرف على كافة الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي وطني من مصرف الراجحي. الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي وطني: يجب العلم أنه عند سداد آخر قسط من التمويل أن يكون عمر الموظف لا يتعدى 60 عاما والمتقاعد لا يتعدى 70 عاما. الجهة التى تعمل بها من ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف. الراتب الخاص بك يجب أن لا يقل عن 2000 ريال سعودي إذا كنت موظف. أما إذا كنت متقاعد يجب أن لا يقل راتبك عن 1900 ريال سعودي. إذا كنت مقيم في المملكة يجب أن لا يقل راتبك عن 5000 ريال سعودي. المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي: إذا كنت مواطن سعودي يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك. أما إذا كنت مقيم داخل المملكة قم بإحضار الإقامة. إحضار خطاب تعريف الراتب الخاص بك. إحضار وثيقة تثبيت الراتب الخاص بك. إحضار نموذج طلب تمويل مستوفي كافة الشروط. مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي: يقدم مصرف الراجحي جميع التمويلات وفق الشريعة الإسلامية، وذلك بعد أن خضعت كافة برامج مصرف الراجحي للدراسة الدقيقة وحصلت على مصداقية الشريعة. يعمل مصرف الراجحي على توفير سبل الراحة للعملاء حيث أنه يوفر فترار سداد التمويل الشخصي حتى 60 شهر من بداية التمويل. أما إذا كنت تريد التمويل الشخصي من أجل التجارة فى السلع فإن مصرف الراجحي يحميك من تغير أسعار السلع المستمر. طريقة التقديم للحصول على تمويل شخصي وطني: أولا يمكنك التقديم من خلال تطبيق الراجحي للموبايل. يمكنك مصرف الراجحي الاستفسارات من خلال رقم 8001241222. يمكن الإستفسار من خلال أقرب فرع بجوار منزلك. أو من ملئ نموذج الطلب. عمر شويل - جدة شروط وكيفية الحصول على تمويل شخصي "وطني" من مصرف الراجحي في 30 دقيقة - ثقفني

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