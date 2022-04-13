استخراج نموذج طلب إقامة لطفل مولود على أراضي السعودية وأضافته إلى العائلة بشكل قانوني

استخراج نموذج طلب إقامة لطفل مولود على أراضي السعودية في حال إذا كنت من المقيمين في المملكة السعودية ورزقت بطفل فيجب عليك تعبئه نموذج أصدار إقامة مولود حتى يحصل هذا الطفل على اقامه ويتم إضافته إلى العائلة بشكل قانوني سليم من خلال هذا المقال نقدم لك أهم الخطوات التي سوف تجتاحها للحصول على نموذج طلب إقامة لطفلك سواء كانت خطوات أصدار إقامة أو إضافة مولود وتسجيله والذي سوف يقدم لك بصيغة Word نموذج أصدار إقامة مولود لتقوم بتحميله مباشرة وتعبئه بياناتك وبيانات طفلتك.

استخراج إقامة لطفلك المولود في السعودية

من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة من المملكة السعودية والتي تهدف إلى تسهيل اجراءات الحصول على الإقامة بالنسبة للمقيمين على اراضيها وذلك بمساعدة منصة ابشر التي تقدم أيضا العديد من الخدمات الأخري ويعرض موقع وزارة الداخلية كل ما يجتاحه المقيمين من تعليمات حول كيفية إرسال الإقامة ومن أهم هذه الاحتياجات أنه يوفر حتى نماذج الأحوال المدنية بصيغة Word و Pdf ومن بينها نموذج أصدار إقامة مولود والذي تقوم بتحميل وتعبئه مباشرة.

خطوات استخراج إقامة لطفلك في السعودية

الدخول إلى المنصة الإلكترونية ابشر للتسجيل يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

ثم النقر على الخدمات عبر الأنترنت.

قم بالضغط على أيقونة خدمات اختر زر الخدمات العامة.

ثم انقل على الحالة المدنية.

اختر خدمة تسجيل مواليد.

ثم الضغط على زر إضافة مولود جديد.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالاطلاع والموافقة على الشروط والتعليمات.

ثم اكتب اسم المولود وتاريخ ميلاده مع التحري الدقة في تسجيل البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم قم بالضغط لإرسال الطلب.

خطوات الحصول على نموذج أصدار إقامة مولود

يجب ملئ نموذج طلب إقامة الأبناء. و التوقيع على النموذج من قبل والد الطفل. أحضار جواز سفر الطفل ويجب أن يكون سارى المفعول. يجب أحضار وثيقة تامين طبي. تقديم عدد 2 صوره شخصية للمولود بخلفية بيضاء مقاس 4×6. يجب تسديد كافة رسوم أصدار الإقامة والتي تقدر بمبلغ 500 ريال سعودي على كل سنة إقامة في المملكة. يجب ارفاق تقرير طبي من احدي المستشفيات السعودية المعتمدة. اكتب رقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة. بالخطوات السابقة قد تكون قمت بتقديم طلب استخراج اقامه لطفلك وسوف تقوم باستلام الإقامة فور صدورها عبر خدمة توصيل الوثائق في البريد السعودي أو من خلال عنوانك لذلك يجب الحذر جيدا من انك قد تكون قمت بإدخال العنوان بطريقة غير صحيحة.

نموذج أصدار إقامة لمولود في السعودية

نقدم لك النموذج المناسب من موقع وزارة الداخلية بدلا من البحث عنه لتقوم بتحميله مجانا بضغطه واحدة منك فقط.