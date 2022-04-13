التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون 1443 عبر رابط ehsan.sa

التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون 1443، يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية التي تعد من بين أفضل المنصات العمل التطوعي وتنشط في مختلف أنحاء المملكة، فهي تسهر على تقديم الدعم المالي إلى جميع فئات المجتمع الفقيرة والأشد احتياجا، ومع قوه شهر رمضان المبارك يزدد العمل التطوعي وتزداد عملية التبرع بالأموال ويكثر العمل الخيري، وللاستفادة من خدمة سداد الديون في منصة إحسان يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط في الفرد، لذلك سنبين لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري كيفية التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون وما هي أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن خدمات منصة إحسان الخيرية بشكل إلكتروني وبكل سهولة فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك بالتفصيل.

التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون 1443

تقدم منصة إحسان الخيرية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية، حيث يستطيع كل مواطني المملكة العربية السعودية الذين تتوفر فيهم شروط منصة إحسان الاخيرية لتسديد الديون التسجيل في المنصة بكل سهولة وبشكل إلكتروني من خلال اتباع بعض الخطوات والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

اول خطوة هو الدخول على موقع منصة إحسان لتسديد الديون

ثانيا: النقر على أيقونة تسجيل الدخول

ثالثا: بعدها يجب النقر على انشاء حساب جديد.

رابعا: ثم املئ جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ومن ضمن هذه البيانات الاسم والعنوان البريدي الخاص بالمستفيد.

خامسا: يجب ان تكتب رقم هاتف المستفيد في الخانة المخصصة له.

سادسا: قم بتأكيد أنك لست روبوت من خلال النقر على المربع الفارغ.

سابعا: سيظهر لك خيار انشاء حساب جديد قم بالنقر عليه.

ثامنا: سوف تظهر لك بعد ذلك باقة من التعليمات الخاصة بعملية تأكيد الحساب قم بتنفيذها.

شروط منصة احسان لتسديد الديون

اول شرط وهو من الواجب الحصول على رقم هاتف سعودي عند القيام بإجراءات التسجيل على رابط المنصة الالكترونية https://ehsan.sa/.

من الواجب وجود أمر صادر بحق المتقدم بالطلب من محكمة التنفيذ

عدم وجود أحكام تنفيذ أخرى.

يجب أن يكون المتقدم من فئة الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

يشترط أن يكون مبلغ المطالبة المالية أقل من 100,000 ريال سعودي.

كذلك يشترط أن تكون قد مضت سنة كاملة على أمر التنفيذ.

يذكر ان منصة إحسان تم تأسيسها بأمر ملكي يقضي بالموافقة على هذه المنصة في السعودية بالتحديد يوم الاثنين 6 ابريل لعام 2020 ومن ضمن أهدافها: تمكين التنموي والغير ربحي وتعزيز قيم الانتماء الوطني لدى جميع أفراد الوطن الواحد وتحقيق والمسؤولية الاجتماعية للمواطن السعودي كما تكرم منحة احسان بشكل دوري الأفراد المتميزين في العطاء الخيري والتنموي