تفاصيل موعد انطلاق موسم جدة 2022 أيامنا الحلوة واهم الفعاليات والمناطق Jeddah Season

موعد انطلاق موسم جدة 2022 قامت إدارة موسم جدة بالإعلان عن تفاصيل إطلاق موسم جدة في نسخته الثالثة هذا العام 2022، والتي كانت قد كشفت عن الشعار الجديد الخاص بالموسم الجديد والهوية الخاصة به، وقد تم الكشف عن مجموعة من الفعاليات الهامة التي تأتي ضمن هذا الموسم المميز الذي حقق نجاح كبير في انطلاق النسختين الماضيتين الخاصة به، حيث يأتي شعار موسم جدة هذا العام وهو أيامنا الحلوة، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح موعد انطلاق موسم جدة 2022 أيامنا الحلوة واهم الفعاليات.

موعد انطلاق موسم جدة 2022 أيامنا الحلوة

وبناء على ما أعلنت عنه إدارة موسم جدة 2022، فمن المقرر أن يتم انطلاق النسخة الثالثة من الموسم المميز هذا العام بداية من شهر مايو، والذي يستمر حتى نهاية شهر يونيو 2022، حيث يأتي الموسم هذا العام تحت شعار أيامنا الحلوة، حيث يحرص هذا الموسم على تقديم صورة من التنوع الثقافي الخاص بمدينة جدة السعودية التي تعتبر اكبر وأشهر المدن السعودية والعربية، حيث يتم تقديم عدد كبير من الأنشطة المختلفة والمتنوعة في جميع المجالات من خلال موسم جدة، لتكون هي المدينة من المدن الكبيرة التي تقدم واجهة سياحية كبرى في المستقبل تتناسب مع رؤية المملكة 2030، وقد أشارت الإدارة على طرح التفاصيل الخاصة بالفعاليات وانطلاق موسم جدة خلال الفترة المقبلة مع بداية شهر مايو المقبل.

تفاصيل فعاليات ومناطق موسم جدة 2022

أهم فعاليات موسم جدة 2022 أيامنا الحلوة

ومن المقرر ان يحمل موسم جدة هذا العام على نحو 2800 فعالية مختلفة سوف تستمر لمدة شهرين على التوالي، وقد كشف المركز الوطني للفعاليات عن ابرز الفعاليات المقرر أن تأتي في موسم جدة هذا العام على النحو التالي.

فعاليات مميزة بإقامة للحفلات الموسيقية لأبرز النجوم في العالم.

تقدم عدد كبير من العروض الفنية جذابة مع أهم المتخصصين في العالم بشكل عام.

عرض حفلات وفعاليات ثقافية واسعة في العديد من المجالات والنواحي.

تقديم فعاليات رياضية مشوقة لمحبي المغامرات.

عروض مسرحية عالمية هادفة ورائعة تقام لأول مرة في مدينة جدة السعودية.

تقديم عروض الملاكمة، وألعاب الإلكترونية كثيرة.

تذاكر موسم جدة 2022

حتى الآن لم يتم تحديد أسعار تذاكر موسوم جدة والخاصة لحضور موسم مدينة جدة للعام 2022 وبرغم إطلاق الرابط الرسمي لموقع موسم جدة الإلكتروني والذى يمكن من خلاله معرفة فاعليات موسم جده بالإضافة الى التمكن من حجز وشراء تذاكر الفاعليات والتاكيد على الحجز قبل انتهاء عدد التذاكر المُقرر وسنتابع معكم اخر التفاصيل الخاصة بموسم جدة 2022.