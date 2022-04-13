نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة تابع جديد لمستفيدي حساب المواطن بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن حالة تأخير إضافة المواليد الجدد في برنامج حساب المواطن لأكثر من سنة، وزادت التساؤلات والاستفسارات حول علي يصرف بأثر رجعي لهم أم لا؟ وأضاف إلى ذلك أن حساب المواطن يأكد عن خدمة المستفيدين أنه يتم إحتساب التابع ضمن مبلغ الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، وأكد على أن هذا بناءا على تسجيل الدخول ” تاريخ إضافته” عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن، وأعلن على أن تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات الماضية على الإطلاق، حساب المواطن يعلن عن طريقة إضافة تابع جديد لجميع المواطنين السعوديين المستحقين من الدعم المادي الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية.

كيفية إضافة تابع جديد:

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن . يجب بعد ذلك الضغط على تفاصيل الطلب. يجب على المستفيد الدخول على بيانات التابعين. ثم بعد ذلك الضغط على إضافة التابعين. ثم النقر على أيقونة “إضافة”. الضغط على أيقونة “حفظ”.

التعامل مع أكثر من 14 مليون عملية :

حساب المواطن أعلن علي أن خلال الربع الأول للعام الجاري 2022م نجح التعامل مع أكثر من 1.4 مليون عملية خلال 3 أشهر فقط، وهذا على جميع منصات البرنامج، سواء كان مركز الاتصال أو خدمة صوتك مسموع، أو التواصل الاجتماعي وخاصتا تويتر، الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، حساب خدمة المستفيدين .

وقد تجد الإشارة إلى أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين مراجعة ودراسة جميع المستندات والأوراق التي تم التحقق منها، وأضاف الطلبات التقنية والاعتراضات ايضاً، ومن المؤكد أن حساب المواطن في الفترة الأخيرة قام باستقبال فريق مركز الاتصال، وهذا من خلال الربع الأول لهذا العام، ولذلك أكثر من 480 ألف اتصال على الرقم الموحد للبرنامج (19912).

ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن أكد علي المعالجه 4.9 ألف طلب تقني لمستفيدي حساب المواطن، وراجع أيضاً حوالي 661 ألف اعتراض على الأهليه والاستحقاق من حساب المواطن، وأضاف إلي ذلك أن قد بلغ عدد مستندات المتحقق في الفترة الأخيرة أكثر من 37.6 ألف مستند.

بالإضافة إلى ذلك يكون التعامل مع أكثر من 99.8 ألف طلب واستفسار على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاً تويتر على جميع حسابات برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية.