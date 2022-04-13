الصين تسجل 1513 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 1513 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء مقابل 1272 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1500 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1251 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 26525 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 23387 في اليوم السابق. وتضع الصين تلك الحالات في قائمة منفصلة عن قائمة الإصابات المؤكدة.

وبذلك يكون البر الرئيسي قد سجل حتى أمس الثلاثاء 168362 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أية وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.

من ناحية اخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا عالميا للأسبوع الثالث.

اوميكرون

وكانت المنظمة الصحة العالمية أعلنت عن أنها تتبع وتراقب السلالتين الجديدتين من اوميكرون BA.4 وBA.5 من فيروس كورونا واللتان أصابتا عشرات الأشخاص، وذلك لتقييم ما إذا كانتا أشد عدوى أو أكثر خطورة. من السلالات الأخرى من عدمه.

وقالت المنظمة، إنها أضافت السلالتين (بي.أيه4) و(بي.أيه5) الفرعيتين من سلالة أوميكرون الأصلية (بي.أيه1) إلى قائمتها للمراقبة، وهي تقتفي بالفعل أثر السلالتين (بي.أيه1) و(بي.أيه2)المنتشرتين عالميا الآن، وكذلك (بي.أيه1.1) و(بي.أيه3).

وعلى الجانب الأخر أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفيات جديدة

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 إصابة جديدة بإجمالي مليون و164 ألفا و135 حالة، كما تعافت 84 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و147 ألفا و355 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 16 ألفا و61 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

الجرعة الثالثة المعززة

وأشارت الوزارة إلى أن 5 آلاف و678 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة إلى 6 ملايين و190 ألفا و301 شخص، فيما تلقى 919 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح ليصل الإجمالي إلى 24 مليونا و795 ألفا و685 شخصا، فيما بلغ إجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و271 ألفا و112 شخصا عقب تلقي 1231 شخصا للجرعة الثانية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات جديدة، وتماثلت 4 حالات للشفاء، بينما لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 265 ألفا و730 حالة، والشفاء إلى 178 ألفا و327 حالة، واستقرار الوفيات عند 6 آلاف و874 حالة.