روسيا: لا شئ يمكنه منع تحقيق أهداف وغايات العملية الخاصة لحماية دونباس

جدة - نرمين السيد - وقالت "زاخاروفا" خلال إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء: "أود أن أؤكد مرة أخرى على أنه لا إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف، ولا أساليب الحرب الإرهابية من قبل الجماعات المسلحة الأوكرانية، بما فى ذلك التخويف والدعاية والتزييف والمعلومات المضللة والتهديدات، يمكنها منع تحقيق الأهداف والغايات التى تم تحديدها من قبل القيادة الروسية".

وفيما يتعلق بعرض الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى لتبادل السياسى الأوكرانى فيكتور مدفيدتشوك، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا، قالت زاخاروفا: "إن روسيا تعتبر هذا نهجا خطيرا للغاية نظرا لوجود العديد من السياسيين المعارضين فى أوكرانيا".

وقالت "زاخاروفا"، إن أوكرانيا تستخدم التضليل لتحويل الانتباه عن جرائمها، مشيرة إلى أن كييف تعد لاستفزازات جديدة فى مناطق كانت تتواجد بها القوات الروسية فى السابق.

كما أضافت: "أن كييف تُعد الآن لمسرحيات جديدة فى مناطق سيريدينا-بودا، ونيجنيايا سيروفاتكا بمقاطعة سومى، حيث كانت تتواجد القوات الروسية فى السابق، وندعو لعدم الانخداع لمثل هذه الاستفزازات".

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.