رابط تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice City Ultimate أخر إصدار 2022 ومتطلبات تنزيل grand theft auto

رابط تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice City Ultimate، منذ ان تم نش هذه اللعبة الإلكترونية في عام 2002 ، جعل إصدار نسخة Grand Theft Auto: Vice City الشخصية الخيالية من Tommy Verceti مجرمًا مشهورًا ، ولكنه مثير للإعجاب في نظر اللاعبين في جميع أنحاء العالم، مثل العديد من الإصدارات الأخرى من ألعاب GTA، Grand Theft Auto: Vice City هي لعبة حركة ومغامرة يتم لعبها من منظور شخص ثالث خلال اللعبة ، هل تريد عزيزي القاريء ان تطلع علي المزيد من المعلومات عن كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice City تابع الفقارات التالية .



رابط تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice City Ultimate

على الرغم من أن Rockstar Games تفرض رسومًا على اللاعبين لتنزيل ألعابهم ،إلا أنه يمكنك الحصول على تنزيل لعبه Vice City Ultimate نسخة أمنه وشرعية لا تعرض هاتفك لاي تهكير أو سرقة عندما تقوم بتطبيق خطوات تحميل Grand Theft Auto: Vice City ، لكي تتمكن من الاستمتاع بأكثر من 40 سيارة ومواقع وأدوات جديدة تمت إضافتها إلى إصرار هذا لعبة شيقة تابع الخطوات التالية :



نظرًا لعدم تثبيت GTA: Vice City كبرنامج تقليدي لنظام التشغيل Windows أو Mac ، فلن تتمكن من إلغاء تثبيته من خلال لوحة التحكم (لنظام التشغيل Windows). أو في مجلد التطبيقات (لنظام التشغيل Mac). بدلاً من ذلك ، قم بتشغيل محاكي Android الخاص بك وستجد أيقونة GTA على الصفحة الرئيسية من خلال دخولك علي متصفح جوجل بلاي أو ابل استور. ثم اضغط علي كلمة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي. بعد ان تنتهي من التحميل اضغط علي تثبيت اللعبة سوف تستغرق تلك العملية بضعة دقائق انتظر قليلا. بعد ذلك سوف تقوم بربط اللعبة علي حساب الفيس بوك الخاص بك وتتمكن من تشغيلها والاستمتاع بها .

متطلبات تنزيل grand theft auto

تحتاج لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي الأصلية علي هاتفك المحمول او اجهزة الكمبيوتر مجموعة متطلبات هامة وهي :

نظام التشغيل: Microsoft® Windows® 2000 / XP

المعالج: 800 ميجاهرتز Intel Pentium III أو 800 ميجاهرتز AMD Athlon أو معالج Intel Celeron بسرعة 1.2 جيجاهرتز أو معالج AMD Duron بسرعة 1.2 جيجاهرتز

الذاكرة: 128 ميجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي

الرسومات: بطاقة فيديو 32 ميجا بايت مع برامج تشغيل متوافقة مع DirectX 9.0 (“GeForce” أو أفضل)

إصدار DirectX: Microsoft DirectX® 9.0

القرص الصلب: 915 ميجابايت من مساحة القرص الصلب (+ 635 ميجابايت إذا كانت بطاقة الفيديو لا تدعم ضغط DirectX Texture)

لقد انتيهنا من تقديم معلومات حول كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice City ، نتمني أن نكون أفدناكم .