مسابقة طائر السعيدة 2022 | اشترك الآن

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عمر شويل - جدة تطرح مسابقة طائر السعيدة على قناة السعيدة اليمنية، وذلك في شهر رمضان ويرغب في بالاشتراك في مسابقة طائر السعيدة بها عدد كبير من الناس من كل مكان في العالم، كما أنه يمكن التقديم عليها من خلال الإنترنت، وذلك تسهيلاً على المشاركين في المسابقة، فيقوموا من خلال الدخول على موقع المسابقة والإجابة على السؤال المطروح ثم كتابة كافة بيانات المشترك.

يقوم المشترك بالإجابة على السؤال على الموقع الإلكتروني، حيث أن هذا السؤال يتغير يومياً، ويكون للمشترك نصيب في الفوز إذا كانت إجابته صحيحة، وينضم إلى هذه المسابقة عدد كبير من المشتركين فهي من أهم المسابقات التي تطرحها قناة السعيدة.

كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يبحث عدد كبير عن طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة للانضمام إليها، والحصول على فرصة للفوز في هذه المسابقة، ويمكن الانضمام من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط مسابقة طائر السعيدة 2022 عبر الإنترنت.

قم بالإجابة على السؤال الموجود أمامك علي الشاشة.

اكتب كافة البيانات المتعلقة بالمشترك مثل الاسم كاملاً، رقم الهاتف، المحافظة.

اضغط على كلمة الاشتراك بعد كتابة جميع البيانات.

مسابقة طائر السعيدة 2022 مع مايا العبسي

تعرض مسابقة طائر السعيدة على القناة اليمنية السعيدة، حيث أن هذه المسابقة تقام في شهر رمضان، ويتسابق العديد من الناس للاشتراك بها، وتقدم هذه المسابقة المذيعة مايا العبسي، وتعد هذه المسابقة من أهم المسابقات التي تقام خلال شهر رمضان، وينضم إليها عدد كبير من كل مكان.

ويمكن الانضمام للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني لها، فلا حاجة للذهاب إلى أي مكان للاشتراك، فمن خلال الإنترنت يمكنك فتح الموقع وإتباع طريقة التسجيل بسهولة، وذلك تسهيلاً على المشتركين طريقة الاشتراك، فلا يلزم دفع رسوم مالية أو دفع اشتراكات للانضمام للمسابقة، فمن خلال الإجابة على سؤال المسابقة يمكنك الحصول على فرصة للفوز.

مسابقة طائر السعيدة

يشترك في هذه المسابقة عدد كبير من الشخصيات الهامة والناجحة منهم مايا العبسي الإعلامية الشهيرة التي تقوم بتقديم المسابقة علي القناة، بالإضافة إلي طاقم عمل كبير يقوم بالتصوير والإخراج والإشراف على هذه المسابقة.