لبنان.. الفاتيكان أكد زيارة البابا فرنسيس يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس النواب اللبنانى أن رئيس المجلس نبيه برى تلقى رسالة من وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد جالاجير حول زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى لبنان فى الثانى عشر والثالث عشر من شهر يونيو القادم.





وكان موعد زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان قد أثار جدلا واسعا بعدما أعلنت الرئاسة اللبنانية عن موعد الزيارة فى يونيو القادم، فيما نقلت وسائل إعلام محلية لبنانية عن مصادر فى الفاتيكان أن الزيارة لم يتحدد موعدها بعد. يشار إلى أن الرئيس اللبنانى ميشال عون كان قد بحث فى الثامن من الشهر الجارى مع البطريرك المارونى بشارة بطرس الراعى تحضيرات زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بحضور راعى ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون بصفته رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى لبنان والمسئول عن ترتيب زيارة قداسة البابا إلى لبنان على المستوى الكنسى.

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