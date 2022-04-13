جدة - نرمين السيد - أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه، بالدور الكبير والفاعل الذى تضطلع به المملكة العربية السعودية فى تعزيز العمل الإسلامى المشترك وخدمة قضايا العالم الإسلامى، مثمنا الدعم المستمر التى تقدمه المملكة للمنظمة لتمكينها من أداء مهامها.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء، مع نائب وزير الخارجية السعودى المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجى، حيث بحثا جملة من القضايا التى تهم العالم الإسلامى والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أكد الخريجى على الاهتمام الذى توليه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامى، لتحقيق أهدافها السامية فى خدمة قضايا العالم الإسلامى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التعاون الإسلامى» تشيد بدور السعودية فى تعزيز العمل المشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.