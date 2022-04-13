«البندقية الشبح» سلاح المجرمين المفضل فى أمريكا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهدت الولايات المتحدة عطلة نهاية أسبوع دامية بعدما أعلنت الشرطة فى عدة ولايات عن وفاة واصابة العشرات خلال أقل من 48 ساعة فى حوادث إطلاق نار معظمها كان المتهم فيه "أسلحة الاشباح" التى كان لها دور رئيسى فى الكثير من الجرائم وأحداث العنف التى شهدتها أمريكا خلال الفترة الماضية.





دفعت الأحداث الرئيس الأمريكى جو بايدن لاتخاذ بعض القرارات فى محاولة من ادارته للسيطرة على فوضى السلاح فى البلاد، حيث أعلن يوم الاثنين من حديقة الورود فى البيت الأبيض عن حظر بيع "البنادق الشبح" وأجزائها التى تباع على الانترنت بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالمصنعين والشركات وأيضا الأسلحة الموجودة فى السوق وبيعت من قبل.

قال بايدن وهو يستعرض أجزاء من البندقية الشبح على طاولة أمامه: "إذا اشتريت أريكة، عليك تجميعها، فهى لا تزال أريكة. إذا طلبت حزمة مثل هذه هنا تتضمن الأجزاء التى تحتاجها، وتوجيهات تجميع سلاح نارى فعال، فأنت اشتريت سلاحًا".

وأضاف: "يمكن لأى شخص أن يطلبها بالبريد، أى شخص يمكن للناس، المجرم، الإرهابى، المعتدى المنزلى، الانتقال من عدة بنادق إلى بندقية فى أقل من 30 دقيقة".