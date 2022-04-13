اتفاق "حاسم" لتزويد أوروبا بالغاز المصري.. تعرف على التفاصيل

قالت مجموعة إيني الإيطالية، الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية لتعزيز إنتاج الغاز في مصر، وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه إيطاليا وأوروبا جهودهما لإيجاد واردات غاز بديلة، لخفض اعتمادهما على الغاز الروسي مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.

وأبرم رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، الاثنين، اتفاقا لزيادة واردات الغاز من الجزائر للمساعدة في استبدال نحو 29 مليار متر مكعب تحصل عليها إيطاليا من روسيا.

وقالت إيني، التي اكتشفت في عام 2015 حقل ظهر العملاق للغاز في مصر، إنها اتفقت مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاز) على تعزيز إنتاج الغاز وتكثيف التنقيب في الحقول الحالية والجديدة.

وذكرت إيني أن الاتفاق قد يؤدي إلى شحن ما يصل إلى 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام.

وتملك إيني، وأكبر مساهميها الدولة، حصة في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 7.5 مليار متر مكعب سنويا.