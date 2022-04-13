here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم بها الان حيث نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل نستعرضها ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاضافة الى موقع نتائج الكشف والإعلان عن نتائج القبول الموازي حيث قد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية على استخدام موقع الوزارة الرسمي لطرح اسم النتائج بواسطة اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية بعد الإعلان عن طرح نتائج القبول الموازي بعد قبول 22 الف طالب وطالبة وبعد ان تم طرح امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية من خلال موقع الوزارة الرسمي على نحو خطوات نوافيكم بها الآن

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نرصد لكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات معرفة نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة تسجيل اسم الطالب او رقم الامتحاني على شكل ملفات pdf

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور نتائج القبول الموازي امامكم على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية