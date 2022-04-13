موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي المكرمة الملكية بعد التحديث الأخير ١٤٤٣

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عمر شويل - جدة موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي بعد التحديث الأخير ١٤٤٣، الذي يخص المستفيدين من الضمان الاجتماعي والتي ينتظرها اغلب المواطنين السعوديين المستحقين لهذه المساعدة المالية التي تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار العالمية، وخاصة في الشهر الكريم الذي يبحث الكثيرون عن شراء المنتجات الغذائية والأطعمة الطازجة للسحور والإفطار في شهر رمضان ١٤٤٣.

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي بعد التحديث الأخير ١٤٤٣

ينتظر قطاع كبير من الأسر السعودية موعد نزول مكرمة الضمان الاجتماعي والتي كل عام لمساعدة المواطنين السعوديين في تحسين الدخل والارتقاء بالمستوى المعيشي لمستحقي الضمان الاجتماعي، والتي أبرزهم الأشخاص الذين يقل دخلهم الشهري عن 3 آلاف ريال سعودي، أو الأسر السعودية التي لا يتجاوز مجموع دخلها ثمانية آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات، الرجال والنساء من ذوي الإعاقة.

لم يتبقى على موعد إيداع المكرمة الملكية أكثر من ساعات قليلة، حيث يتم صرف مكرمة الضمان في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك 1443.

كيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

يستطيع الكثير من المواطنين اليوم التعرف على تفاصيل المقطوعة برقم الهوية الوطنية أو من خلال السجل المدني عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل بيانات السجل المدني. التحقق من الرمز المرئي. النقر على استعلام.

مقدار المكرمة الملكية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آلية جديدة للاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي من أجل التسهيل على المواطنين المستفيدين من هذه المساعدات، حيث يمكنكم الإطلاع على تفاصيل المساعدات من خلال الاتصال برقم 19911 ومن ثم الإبلاغ برقم السجل، كما أوضحت أن قيمة المكرمة الملكية للفرد الواحد 1000 ريال سعودي و 500 ريال عن كل تابع.

رقم الضمان الاجتماعي الجديد

فيما يمكنكم التعرف على رقم الضمان الاجتماعي من خلال التواصل مع الرقم التالي (0112915588) أو عن طريق الرقم التالي (800122277).

شروط صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

كشفت وزارة الموارد البشرية عن الآليات الواجبة لصرف مكرمة الضمان الاجتماعي والتي تضمنت التالي:

ينبغي أن يكون المتقدم يعيش في المملكة ويحمل الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون مسجل في الضمان الاجتماعي.

لا يمتلك باسمه عقارات سكنية أو مباني أو ارضي سكنية أو زراعية.

لا يتجاوز قيمة الدخل الشهري له عن 3 آلاف ريال سعودي.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي المكرمة الملكية بعد التحديث الأخير ١٤٤٣.