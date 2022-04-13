رئيسة وزراء فنلندا: هلنسكى ستتخذ قرارها خلال أسابيع بشأن الانضمام إلى الناتو

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين أن بلادها ستتخذ قرارها "في غضون الأسابيع القليلة القادمة" بشأن انضمام محتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقالت "مارين" - خلال زيارة إلى نظيرتها السويدية ماجدالينا أندرسون، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - إنها تعتقد بأن هذا الأمر سيحدث قريبا جدا وذلك خلال أسابيع قليلة وليس بضعة أشهر، بينما لا تستبعد السويد الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي أيضا.
يشار إلى أن فنلندا تشترك في حدود يبلغ طولها 1340 كيلومترا مع روسيا، وأثارت العملية العسكرية الروسية دولا أوروبية خارج حلف الناتو، حيث سارعت العديد منها إلى مناقشة وطلب الانضمام إلى الحلف سواء مع الحلفاء أو داخل مؤسسات الدول ذاتها.
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