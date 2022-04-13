“الآن” نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع محافظات العراق

نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 ، يعد التعليم الموازي في دولة العراق هو بديل للدراسة بشكل طبيعي في عدد من الجامعات والكليات التي لم يستطع الطالب الالتحاق بها بسبب درجة القبول، ويتم ذلك عبر عدد من الشروط والضوابط الخاص التي سوف نوضحها في السطور المقبل مع تفاصيل عن نتيجة القبول الخاص بهذا العام وطريقة الاستعلام عنها.

نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

صدر تصريح من وزارة التربية والتعليم بالعراق عن نزول نتيجة قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق في الكليات المختلف بالدولة، طبقا لنظام التعليم الموازي المتبع لديها، حيث يتمكن المتقدم من الحصول على نتيجته عبر الموقع المخصص لذلك من قبل الوزارة، كما أكد المصدر على قبول طلب اثنين وعشرون ألف متقدم بهذا النظام من البنين والبنات.

يتمكن الطالب من الدخول إلى الموقع وعمل عدد من الخطوات البسيط للحصول على النتيجة كما يلي:

الدخول لموقع وزارة التعليم العالي للاستعلام عن التنجية

بعد فتح الرابط المخصص للنتيجة يتم كتابة البيانات التي يطلبها الموقع.

اختار كلمة استعلام عن القبول بالتعليم الموازي من الخيارات المتاحة.

سوف تظهر لك البيانات تفصيلية بشكل بي دي أف.

شروط القبول الموازي للعراق 2022

هناك عدد من الشروط الأساسية للقبول في هذا النظام، الخاص بوزارة التعليم في العراق ونوضح بعض منها كما يلي:

يشترط أن يحصل الطالب على مجموع درجات لا يقل عن المعدل الذي تحدده الوزارة في كل عام لنظام الموازي والخاص بكل كلية على حدا.

يجب أن يكون المتقدم خريج العام الحالي أو السابق فقط.

كذلك تمكن الحاصلين على الشهادات المهنية والإسلامية من التقديم في نفس النظام.

لا يتمكن الطالب من العودة للنظام العادي بعد الدراسة في الموازي.

تكون نسبة القبول الأكبر لخريجي هذا العام.

ما هي المصاريف الدراسية بالجامعات 2022

يوجد العديد من الاختلافات بين تعليم العادي والموازي، وتأتي المصاريف الدراسية في مقدمة تلك الاختلافات، ومنها ما يلي:

يصل المبلغ الذي يتم دفعه في كلية الطب العام إلى تسعة ملايين دينار.

كما يتم دفع سبع مليون ونصف دينار للالتحاق بطب أسنان.

بينما يتم دفع ستة ونصف مليون دينار في صيدلة.

بالنسبة للطب البيطري والتمريض يصل كل منهما إلى 75 مليون دينار.

بالنسبة لكليات الهندسة فنجد أن البترول والعمارة تصل إلى ثلاث ملايين، والتقنيات لأثنين مليون دينار، بينما تصل باقي الأقسام إلى 25 مليون.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية