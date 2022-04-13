نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر ناعم جداً وهش وبمقادير مضبوطة والطعم حكاية في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت الزبدة، يعتبر البسكويت من أكثر أنواع السناكس التي يقبل الجميع على تناولها باستمرار، وهي محببة بكل طرقه المختلفة من الصغار بشكل جنوني، وبسكويت الزبدة واحد من بين وصفاته الرائعة التي تتمتع بطعم خطير لا يقاوم، كما يتمتع بقوامه الهش الناعم جداً، وتفضله ربات البيوت عن غيره من الأنواع الأخرى، ومع قدوم عيد الفطر المبارك، تختار بعض الأمهات بسكويت الزبدة لإعداده وتقديمه في العيد للعائلة وللضيوف، ويمكن تحضيره بخطوات بسيطة وسهلة جداً غير معقدة، مثل باقي الأنواع الأخرى من البسكويت، حيث يتميز بشكله المختلف التي تختاره ربات البيوت، وخلال السطور التالية قررنا من خلال موقعنا الإخباري ثقفني أن نوافيكم طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر ناعم.
مكونات البسكويت
يمكن لكل ربة منزل إعداد بسكويت الزبدة في البيت بنفسها، وهذا من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وأكثرها متواجدة في البيت:
- 4 كأس دقيق أبيض مخصص للبسكويت.
- كأس زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 بيضة كبيرة.
- كأس سكر ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير نضع الدقيق المنخول جيداً مع الملح، ويتم التقليب من خلال المضرب السلك اليدوي.
- في وعاء الخلاط نخفق الزبدة والسكر معاً بشكل جيد، وهذا حتى يصير الخليط هش وكريمي.
- نضيف حبات البيض واحدة تلو الأخرى ومن خلال سرعة متوسطة نخفق، مع إضافة الفانيليا والخفق الجيد حتى تتجانس المكونات.
- نضيف خليط الدقيق وبسرعة متوسطة، نقوم بالخلط حتى تتكون عجينة بسكويت لينة ومتماسكة.
- نشكل العجينة على هيئة قرص كبير، ويتم التغليف بقطعة من النايلون.
- نحفظ البسكويت في الثلاجة لمدة 10 دقائق لترتاح.
- بعد أن نخرجه من الثلاجة، يفرد البسكويت على ورق الزبدة بسمك 6 ملم، ونقطعه من خلال قطاعات البسكويت حسب الشكل المرغوب فيه.
- ثم نقوم بوضعه في صواني الفرن المبطنة بورق الزبدة، وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق فقط لينضج تماماً.
- يخرج من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ويتم التزين من خلال الشوكولاتة المذابة والمكسرات حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.
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