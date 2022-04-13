طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر ناعم جداً وهش وبمقادير مضبوطة والطعم حكاية

طريقة عمل بسكويت الزبدة، يعتبر البسكويت من أكثر أنواع السناكس التي يقبل الجميع على تناولها باستمرار، وهي محببة بكل طرقه المختلفة من الصغار بشكل جنوني، وبسكويت الزبدة واحد من بين وصفاته الرائعة التي تتمتع بطعم خطير لا يقاوم، كما يتمتع بقوامه الهش الناعم جداً، وتفضله ربات البيوت عن غيره من الأنواع الأخرى، ومع قدوم عيد الفطر المبارك، تختار بعض الأمهات بسكويت الزبدة لإعداده وتقديمه في العيد للعائلة وللضيوف، ويمكن تحضيره بخطوات بسيطة وسهلة جداً غير معقدة، مثل باقي الأنواع الأخرى من البسكويت، حيث يتميز بشكله المختلف التي تختاره ربات البيوت، وخلال السطور التالية قررنا من خلال موقعنا الإخباري ثقفني أن نوافيكم طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر ناعم.

مكونات البسكويت

يمكن لكل ربة منزل إعداد بسكويت الزبدة في البيت بنفسها، وهذا من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وأكثرها متواجدة في البيت:

4 كأس دقيق أبيض مخصص للبسكويت.

كأس زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 بيضة كبيرة.

كأس سكر ناعم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير