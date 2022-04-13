بوتين: روسيا قادرة على توجيه صادرات الطاقة بعيدًا عن الغرب

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه بإمكان موسكو إعادة توجيه صادراتها من موارد الطاقة بعيدًا عن الغرب إلى دول أخرى، حيث توجد حاجة حقيقية إليها.

وقال بوتين: “عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز والفحم الروسي، سنكون قادرين على زيادة استهلاكهم في السوق المحلية، وتحفيز المعالجة العميقة للمواد الخام”.

وأضاف: “سنزيد أيضًا من إمداد موارد الطاقة إلى مناطق أخرى من العالم حيث توجد حاجة حقيقية إليها”.

يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا حظرا على واردات النفط الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار بوتين، إلى أن تلك التحركات “أثارت أزمة طاقة حقيقية” في أوروبا.

وقال: “بالطبع نحن نواجه أيضا مشاكل ولكن هذا يفتح فرصا جديدة”.