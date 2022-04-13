وأوضحت لامورجيزى، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، أن حالة عدم اليقين على الجبهة الاقتصادية والاجتماعية التى سببها الوضع فى أوكرانيا تعود جزئيا إلى التأثير على سوق الطاقة وتوريد المواد الخام، يمكن لذلك أن يكون له تأثير كبير على الإنتاج الصناعى والنمو الاقتصادى ومستويات التوظيف، وبالتالى على الأسس الاجتماعية فى البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها تحقق حاليا مع شخصين على صلة بنشر تهديدات بالقتل ضد وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، على وسائل التواصل الاجتماعى بسبب موقفه القوى ضد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
جاء ذلك بعد أن داهمت عناصر من الشرطة منزل شخص يبلغ من العمر 46 سنة فى مقاطعة ميلانو وآخر يبلغ من العمر 48 سنة فى مقاطعة سيراكوزا فيما يتعلق بالتهديدات التى نشرت على موقع "تليجرام".
وقالت الشرطة" إن الرجلين لا ينتميان إلى أى جانب متطرف"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
وأشارت إلى أنه تم استهداف دى مايو بسبب دعمه القوى للشعب الأوكرانى ضد العملية العسكرية الروسية، تم تعزيز مرافقة الشرطة لوزير الخارجية الإيطالى بعد تلقيه التهديدات.
ونشرت عبارات تهديد لدى مايو على "تليجرام" مرفقة بعدة صور لتوابيت وفؤوس ومصحوبة بإعادة نشر تصريحاته ومقالاته الصحفية المناهضة للهجمات الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا: الوضع الأوكرانى يهدد بمشكلات اقتصادية كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.