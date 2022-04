الريدز يخشى المفاجآت.. موعد مباراة ليفربول وبنفيكا دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول وبنفيكا ، ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ، ولحساب المرحلة الثانية والختامية، يستضيف مساء الأربعاء 13 أبريل 2022 ، ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية، مواجهة إنجليزية برتغالية جديدة، غير مأمونة خاصة لعشاق الريدز، تجمع ناديي بنفيكا وليفربول ، وذلك في ظل المفاجآت المتوالية في التشامبيونز ليج، آخرها كان من البلوز أمام الملكي، وأكبرها كان من الغواصات الصفراء في مواجهات البافاري .

في السطور التالية، نستعرض كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات، حول موعد مباراة ليفربول وبنفيكا والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار ونتائج الناديين في دوري أبطال أوروبا ، وتاريخ المشاركات والإنجازات، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات ليفربول وبنفيكا .

من جديد يلتقي فريقا بنفيكا وليفربول ، في إطار جولة الإياب من دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا .

إذ أسفرت مواجهة الذهاب بين الناديين في ملعب النور الأسبوع الماضي، عن فوز الريدز بثلاثية.

غير أن مفاجآت التشامبيونز ليج تظل قائمة، خاصة بعد خروج تشيلسي وقبله بايرن ميونخ من السباق الأوروبي.

نستعرض في البداية مباريات إياب دور ربع نهائي دوري الأبطال والتي لُعبت الثلاثاء:

نشير إلى أن جولة الإياب من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا ، أقيم على مرحلتين.

الأولى كان يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 ، وذلك من خلال مباراة ريال مدريد وتشيلسي ، والتي انتهت لصالح الملكي رغم الخسارة.

وفي نفس التوقيت أقيمت مباراة بايرن ميونخ وفياريال ، والتي حُسمت للغواصات الصفراء.

أما الثانية فستكون يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 ، حيث تُلعب مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وفي نفس التوقيت تقام مباراة ليفربول وبنفيكا .

نادي ليفربول

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي ليفربول الإنجليزي ، الذي يخوض مواجهة الأربعاء، مستندًا إلى أفضلية لقاء الذهاب.

