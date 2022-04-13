نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط وطريقة التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 تعيين المعلمين الجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 صرح مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم أن مسابقة التربية والتعليم 2022 لسد عجز المعلمين في العديد من المدارس، حيث يتم تعيين ١٥٠ ألف معلم على مستوى الجمهورية بكافة التخصصات الدراسية، لذا ستعقد الاختبارات عقب إعلان كافة المسابقة سوف نتحدث عن كافة التفاصيل من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

يكون التقديم في المسابقة من خلال موقع بوابة الحكومة، حيث أن المسابقة تتم على خمس دفعات كل دفعة تبلغ عددها ٣٠ ألف معلم، لذلك يتم تعيين أول ٣٠ ألف معلم ضمن مسابقة التربية والتعليم ٢٠٢٢ كما تبين الآتي:

صرح المصدر أنه سيجري تقييم الأداء للمعلمين الذي تم اختبارهم في مسابقة التربية والتعليم ٢٠٢٢، وذلك لمدة عامين، ثم بعدها يخضعون للتدريب في أكاديمية المعلمين.

الأولوية للتعيين تكون لخريجي كليات التربية، و شهادة ال icdl لن تكون مطلوبة من ضمن شروط المسابقة.

أهمية اجتياز الامتحان الذي يعقده جهاز التنظيم والادارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022

أكد المصدر في تصريحات له أنه سيتم إعلان تفاصيل مسابقة التربية والتعليم ٢٠٢٢ خلال الساعات القليلة المقبلة، من الشروط، والضوابط مؤكدًا الآتي:

يتم تعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار ٥ سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويًا، ذلك لسد عجز المعلمين بالمدارس، حيث يتم تحديد موعد إجراء الامتحانات للمتقدمين وفق التخصصات، حيث تشمل جزءًا تكنولوجي، وتربوي، بالإضافة إلى التخصص نفسه، كما

أن الأسئلة تتعلق بالسمات الشخصية، مع طرق التدريس، وغيرها.

أن الأسئلة تتعلق بالسمات الشخصية، مع طرق التدريس، وغيرها. كما أضاف المصدر أيضًا أنه تم إرسال كافة الضوابط، والتخصصات، وشروط المسابقة الخاصة بوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٢ إلى جهاز التنظيم والادارة، حيث أن كل مراحل المسابقة تتم من خلال الجهاز.

موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد المسابقة في تعيين المعلمين بشكل رسمي، وذلك في شهر يوليو المقبل من خلال بوابة الوظائف الحكومية حيث تخضع الشروط الي قانون الخدمة المدنية من خلال مسابقة عامة وستتم التعيينات الخاصة بالمعلمين تكون من ضمن الموازنة العامة وسوف يتم الإعلان عن المسابقة الخاصة بوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٢ من أجل تعيين المعلمين في شهري يناير، ويونيو.