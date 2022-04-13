موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022 pdf عبر epedu.gov.iq وزارة التعليم العراقية PDF برقم الامتحاني

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022 pdf تستمر عمليات البحث من جانب عدد كبير من الطلاب في هذا التوقيت للتعرف على موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022، حيث نقترب من موعد الإعلان عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية والتي تقدم إليها عدد كبير من الطلاب في جميع انحاء المحافظات العراقية بشكل عام خلال الفترة الاخيرة، ولهذا نحد ان رابط استخراج نتائج قبول التعليم الموازي 2022/2021 عبر رابط موقع نتائج القبول الموازي 2022 عبر epedu.gov.iq وزارة التعليم العراقية PDF برقم الامتحاني للجامعات عموم محافظات العراق وهي النتائج التي تحدد الكليات والجامعات العراقية التي يلتحق اليها الطلاب بناء على معدلات القبول الموازي التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الفترة الاخيرة، وقد تم الاعلان رابط الكتروني لاستخراج النتائج بسهولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022.

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022 pdf

وقد اعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية أنه قد تم قبول عددٍ كبير يصل الى 22 الف طالب وطالبة في جميع انحاء العراق بالقبول الموازي للالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات، فقد تم الاعلان عن غلق باب التسجيل في طلبات القبول الموازي خلال الفترة الاخيرة بعدما استقبلت الوزارة عدد كبير من طلبات الطلاب، فقد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية انها قد قامت بتفعيل الرابط الالكتروني المستخدم في الاستعلام عن نتائج طلاب القبول الموازي في العراق، لكي يسهل على الطلاب استخراج النتائج بسهولة باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي 2021 / 2022

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية استخراج نتائح الطلاب للقبول الموازي في جميع محافظات العراق، لكي يتم استخراجها بسهولة بشكل الكتروني عبر الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، فمن المقرر ان يتم الاعلان عن نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يتم استخراج النتائج بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.