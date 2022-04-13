عاجل- الجنائية الدولية: «أوكرانيا مسرح جريمة»

جدة - نرمين السيد - وقال خان "أوكرانيا مسرح جريمة"، مضيفا: يبدو أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة قد ارتكبت، علينا أن نبدد غبار الحرب لنصل إلى الحقيقة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكانت السلطات الأوكرانية اتهمت روسيا بارتكاب ما وصفته بـ"مجزرة متعمدة" فى منطقة بوتشا قرب كييف.

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