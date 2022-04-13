رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق يحذر من إمكانية فوز لوبان فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وأضاف فيليب عبر إذاعة "فرانس أنتير"، "هذه الانتخابات ما زالت مفتوحة، أعتقد أن مارين لوبان يمكن أن تفوز وعلينا أن نأخذ هذه الانتخابات على محمل الجد".

وتابع إدوارد فيليب، قائلا: "يجب علينا الحشد لصالح ماكرون لأنه فى حال وصول مارين لوبان إلى الإليزية ستكون إشكالية خطيرة للغاية يجب أخذ هذه الانتخابات والفرنسيون على محمل الجد، إلا فلن تكون فرنسا هى نفسها إذا تم انتخاب مارين لوبان".

وفيما يتعلق بمستقبله السياسى، أشار إدوارد فيليب إلى أنه رغم ارتباطه الشديد بدوره كرئيس لبلدية لوهافر، إلا أنه لا يستبعد خوض الانتخابات التشريعية إذا تم انتخاب مرشحة اليمين المتطرف رئيسًا للبلاد.

يشار إلى أن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، تصدر نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التى جرت الأحد الماضى، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف مارين لوبان فى المرتبة الثانية، ليتواجه المرشحان فى الدورة الثانية من هذه الانتخابات المقررة فى 24 أبريل الجارى.

وبلغت نسبة المشاركة فى الدورة الأولى من هذه الانتخابات، 65% حتى الساعة الثالثة بعد الظهر وبحسب الأرقام التى أصدرتها وزارة الداخلية، سجلت هذه الانتخابات تراجعا فى نسبة المشاركة مقارنة بانتخابات 2017 وانتخابات عام 2012.