بريطانيا تضيف 206 شخصيات جديدة على قائمة العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إضافة 206 شخصيات بارزة على قائمة عقوباتها المفروضة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التى تجريها فى أوكرانيا.





ووفقا لوثيقة محدثة نشرتها الخارجية البريطانية على موقعها الإلكترونى، أفادت بأن "من بين المدرجين على القائمة مساعد الرئاسة الروسية أندريه فورسينكو، وماريا لافروفا زوجة وزير الخارجية سيرجى لافروف، ورئيس شركة الطاقة الروسية العملاقة لوك أويل فاجيت أليكبيروف، والسياسى فيكتور ميدفيدشوك". وتشمل العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أصول ضد هذه الشخصيات الروسية البارزة.

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